Manchester City rêve de signer Erling Haaland et Lionel Messi cet été

On connaissait l’intérêt de Manchester City pour le Norvégien Erling Haaland, et pour l’Argentin Lionel Messi et de la volonté du club d’en signer au moins un des deux cet été, ce qui serait déjà un coup énorme sur le marché des transferts estival. Mais selon les informations du Sun, les dirigeants citizens souhaiteraient rapatrier les deux attaquants au prochain mercato.

Le quotidien anglais affirme que le transfert de l’avant-centre norvégien du Borussia Dortmund est en préparation, et que Pep Guardiola garderait un oeil sur l’épineux cas Lionel Messi, et qu’il serait prêt à bondir dessus en cas d’un possible départ, alors que son contrat prend fin en juin. Tout reste encore possible et le mercato estival s’annonce d’ores et déjà fou.