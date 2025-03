Kevin Gameiro annonce sa retraite à 37 ans

Il est considéré comme l’un des meilleurs attaquants des 15 dernières années à juste titre. Fort d’une riche carrière entre la France et l’Espagne, Kevin Gameiro a fait trembler de nombreux filets dans sa carrière. Auteur de 241 buts dans sa carrière, Gameiro est passé par Strasbourg, Lorient, le PSG, le Séville FC, l’Atlético de Madrid, Valence puis un retour à Strasbourg durant sa carrière. Libre de tout contrat après la fin de son aventure avec son club formateur en juin dernier, l’attaquant de 37 ans, qui compte 13 sélections et 3 buts avec l’équipe de France, Gameiro a décidé de tirer sa révérence ce dimanche comme il l’a expliqué au micro de BeIN Sports :

«Cela faisait 6-8 mois que je n’avais pas rejoué au foot et il fallait prendre une décision. J’ai eu la chance d’avoir fait une très belle carrière. Je n’aurais jamais imaginé cela étant tout petit. C’est la fin d’une aventure et une nouvelle vie qui commence. C’était la meilleure façon de terminer ma carrière. J’avais un petit souhait de continuer un an ou deux, mais je n’ai pas trouvé le bon projet, le bon club pour continuer.»