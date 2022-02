L'OM avait aussi tenté Joe Cole

À quelques heures de Chelsea-Lille (8e de finale aller de Ligue des Champions), L'Équipe a interrogé Joe Cole, ancien international anglais passé par les deux clubs aujourd'hui consultant TV. Il est notamment revenu sur les conditions de son arrivée au LOSC en 2011/12, alors que deux autres clubs en Ligue 1, dont l'Olympique de Marseille, étaient aussi sur le coup.

«Je sortais d'une saison avec Liverpool au cours de laquelle je n'avais pas beaucoup eu l'occasion de jouer (9 titularisations en Premier League). Effectivement, des clubs de Premier League me voulaient en prêt, mais pour être honnête, ils ne m'excitaient guère. J'avais envie d'une nouvelle expérience. Mon agent a reçu trois offres venant de France : Marseille, Bordeaux et Lille. J'ai regardé des matches de ces équipes et j'ai été impressionné par la qualité du jeu lillois. Ensuite, j'ai pris le train et j'ai discuté pendant une heure avec Rudi Garcia (qui entraînait le LOSC à l'époque). En sortant de son bureau, je savais que j'allais jouer pour Lille», a-t-il révélé.