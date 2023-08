LdC : les Rangers et le PSV se neutralisent, petite avantage pour l’Antwerp et Copenhague

Les derniers barrages de la Ligue des Champions ont commencé ce mardi avec la première série de matchs allers. A cette occasion, les Glasgow Rangers recevaient le PSV Eindhoven. Les deux équipes se rendaient coup pour coup pendant l’ensemble des 90 minutes et se quittaient donc sur un match nul mais spectaculaire grâce aux 4 réalisations signées Abdallah Dipo Sima et Rabbi Matondo du côté des Ecossais mais aussi Ibrahim Sangaré et Luuk De Jong pour les Néerlandais (2-2).

Tout se jouera donc au match retour entre les Glasgow Rangers et le PSV Eindhoven ! Dans les autres rencontres de cette soirée Ligue des Champions, le Royal Antwerp a pris une petite option en s’imposant à domicile face à l’AEK Athènes grâce à un but marqué par Vincent Janssen (1-0). Enfin, le FC Copenhague s’est imposé sur le même score contre le Rakow Czestochowa mais à l’extérieur en Pologne cette fois-ci (0-1). Les matchs retours auront lieu le mercredi 30 août prochain.