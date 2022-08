Réunion au sommet pour les dossiers chauds du Barça

La suite après cette publicité

Une réunion a lieu actuellement au centre d'entrainement Joan-Gamper du FC Barcelone entre la direction sportive (le directeur du football, Mateu Alemany, et le vice-président sportif, Rafa Yuste notamment), l’entraîneur de l’équipe première, Xavi Hernández, et le capitaine des Blaugranas, Sergio Busquets. D'après les dernières informations de Sport, deux points principaux sont à l'ordre du jour : l'inscription des nouvelles recrues et le renouvellement des contrats de certains cadres de l'équipe barcelonaise mais aussi la possible réduction des salaires de certains joueurs de l'effectif afin de correspondre au nouveau barème salarial du club, ce qui permettrait de répondre aux exigences de la ligue espagnole.

Rappelons que le FC Barcelone est toujours dans l'attente de la validation, par la Liga, des contrats des nouveaux arrivants. Cette réunion est donc censée permettre au club espagnol d'enregistrer définitivement l'arrivée de ses renforts pour la saison à venir. Il reste à savoir si cela sera suffisant ou, à l'inverse, si le club devra encore trouver d'autres leviers économiques afin de pouvoir lancer sa saison dans les meilleures conditions et surtout avec son nouvel effectif au complet.