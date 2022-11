Mercato : le départ de Gerard Piqué va faire beaucoup de bien au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Gerard Piqué foulera une dernière fois la pelouse de Nou Camp ce soir à l'occasion de la réception d'Almeria (à suivre en live commenté sur notre site à partir de 21h). Peut-être même que le défenseur pointera le bout de son nez au match suivant à Pampelune contre Osasuna, mais après ça, ça sera la fin pour lui. Il a annoncé jeudi soir sa retraite sportive avec effet (quasi) immédiat. C'est presque un soulagement pour tout le monde, l'intéressé lui-même qui commençait à être la cible de ses supporters, le club et son entraîneur.

Ses performances étaient clairement en chute libre depuis quelques mois. Il était temps que cela s'arrête afin de ne pas ternir son immense carrière et la trace qu'il laisse derrière lui. Le Barça va devoir avancer sans lui. La direction l'a déjà intégré et pense à la suite. Hier, on apprenait qu'Inigo Martinez avait déjà scellé un accord avec le club catalan mais pour la saison suivante, lui qui arrive en fin de contrat en 2023 avec l'Athletic. Il n'est pas impossible de voir le Basque débarquer plutôt que prévu.

Le Barça va retenter le coup pour Bernardo Silva

«Sachant que Gerard part, nous devons encore signer quelqu'un. Nous verrons après le match d'Osasuna, nous avons encore le temps», assurait Xavi hier face à la presse. Le départ précipité du défenseur central a aussi du bon pour les finances blaugranas. AS révélait hier que Piqué allait plus ou moins faire une croix sur les 50 M€ de salaire que le club devait lui verser pour sa dernière année et demie de contrat. Une économie colossale qui peut servir à autre chose, comme le mercato.

Outre Martinez, les Culés visent ni plus ni moins que deux autres joueurs pour cet hiver. Ils veulent recruter un ailier droit et un milieu de terrain. Ce dernier pourrait d'ailleurs être Bernardo Silva, d'après Sport. Après avoir tenté le coup l'été dernier, le Barça souhaite retenter sa chance et estime que cela serait faisable économiquement. Si jamais l'opération ne se conclut pas, le Portugais sera toujours dans les petits papiers mais le plan aura changé. Les Catalans n'oublient pas non plus l'option Messi pour 2023. Il faudra alors choisir entre les deux.