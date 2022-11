Le Barça va faire d'énormes économies grâce au départ de Gerard Piqué

La suite après cette publicité

Gerard Piqué part en bon gentleman. Avec l'annonce de son départ anticipé, le défenseur central espagnol va renoncer à 50 millions d'euros, l'équivalent de l'année et demie de contrat auquel il était lié, selon AS. Des économies bienvenues pour le club barcelonais qui, comme on le sait, est à la recherche régulière de fonds pour assainir ses finances.

Dernier point à régler : la prime de fin de carrière convenue au temps de la présidence de Josep Maria Bartomeu et dont on ignore le réel montant. Il n'en demeure pas moins que Piqué a tenu parole, celle de partir s'il sentait que sa présence au sein du FC Barcelone n'était plus nécessaire. Il faut dire que les conditions n'ont pas forcément été réunies pour qu'il demeure être un homme important du système de Xavi. Finalement, peut-être un mal pour un bien.