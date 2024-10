Uruguay : la réaction de Bielsa aux attaques de Luis Suarez

Défait par le Pérou (0-1), qui a décroché sa première victoire dans les qualifications pour la Coupe du monde 2026, l’Uruguay conserve la 3e place du classement de la zone Amérique du Sud. Il n’y a pas encore le feu au lac, mais pourtant la situation en interne paraît bien plus complexe que cela. Après les violentes critiques de Luis Suarez envers Marcelo Bielsa, aujourd’hui sélectionneur de la Celeste, le malaise continue d’enfler.

Néanmoins, pour l’ancien coach de l’Olympique de Marseille, ce climat n’aurait pas affecté le résultat de la rencontre. «Les paroles de Luis Suarez n’ont eu aucune influence, l’engagement de l’équipe m’a semblé généreux, indépendamment de la façon dont nous avons joué», a ainsi déclaré Bielsa en conférence de presse. Avant d’ajouter : «Ce qui s’est passé pendant la semaine n’explique pas la façon dont nous avons joué et je ne pense pas que cela ait eu un quelconque effet. C’était une semaine avec beaucoup d’effervescence. Je n’ignore pas tout ce qui s’est passé et je sais que mon autorité est quelque peu affectée. J’ai préparé le match avec le plus grand sérieux et la réponse des joueurs a été celle que j’ai toujours trouvée». Si le contexte sportif continue de se détériorer, la situation pourrait bien finir par exploser.