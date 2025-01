Real Madrid : Kylian Mbappé vide son sac sur les critiques

Petit événement ce mardi à Madrid. En effet, Kylian Mbappé (26 ans) a été choisi par le service de communication du Real Madrid pour accompagner Carlo Ancelotti en conférence de presse à la veille d’une rencontre capitale en Ligue des champions face à Salzbourg. Un choix qui n’est pas anodin puisque le Français est en pleine bourre depuis le début de l’année civile. En effet, le Bondynois a démarré 2025 en fanfare avec déjà 4 buts en 6 apparitions toutes compétitions confondues. Au-delà des chiffres, KM9 affiche un visage bien plus impressionnant, lui qui est l’homme en forme de la Casa Blanca. C’est ce Mbappé que Florentino Pérez a recruté.

Pour toutes ces raisons, c’est donc l’attaquant tricolore, auteur de 17 buts et 3 assists en 29 apparitions toutes compétitions confondues cette saison (2353 minutes de jeu au total, ndlr), qui a été désigné pour se présenter face à la presse ce mardi. Et l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco était très attendu par les journalistes puisque c’est la première fois depuis sa conférence de presse de présentation qu’il s’exprimait face aux médias (hors Real Madrid TV, ndlr). D’entrée, un journaliste lui a demandé comment il se sentait en ce moment. «Très bien. Je suis dans une bonne phase depuis un mois, voire un mois et demi. J’ai toute confiance en l’équipe et en mon jeu pour demain.»

KM9 explique son changement

Puis, il a été questionné sur les nombreuses critiques reçues durant la première partie de la saison. «Je suis très calme. Quand on est un joueur comme moi avec tout ce qu’on attend de moi, c’est normal. C’est le monde du football. Il faut être calme et concentré sur son jeu. Je savais que je pouvais changer la situation et j’en suis très heureux.» Mais qu’a-t-il changé pour tant se métamorphoser ? « J’ai beaucoup réfléchi. Trop. Comment faire ça, comment bouger… et quand on réfléchit autant, on ne joue pas bien (…) Cela a été quelque chose de plus mental. J’étais bien physiquement et content du groupe, mais je devais donner plus. Je le savais. Et c’est après Bilbao que j’ai dit "allons-y". Je ne suis pas venu à Madrid pour mal jouer. Cela a changé. À Madrid, il faut toujours bien jouer et maintenant je suis prêt.»

Il est également prêt à jouer et vivre avec cette pression constante. «Je suis le genre de joueur qui a besoin de cette pression, de sentir qu’il faut toujours donner plus. Contre le Celta, il y a eu des sifflets… mais c’est normal dans un club comme Madrid. Il faut toujours gagner et si vous ne gagnez pas la Supercoupe d’Espagne, il peut y avoir des sifflets. C’est normal. La soirée du Celta a été difficile, mais nous sommes allés plus loin, en jouant avec personnalité et en changeant les choses. Et c’est ce que veulent les Madridistas : bien jouer et gagner des matches». Concernant les fameux sifflets, KM9 est revenu sur son geste. «Puissions-nous tous être unis. Je comprends les sifflets, pas de problème, mais ne perdons pas l’unité. C’est aussi simple que cela. Nous avons besoin que chacun écrive une nouvelle page de l’histoire.»

Le Français ne s’interdit rien

Mbappé est prêt à écrire la sienne, lui dont on dit qu’il souhaite atteindre la barre des 40 buts toutes compétitions confondues cette saison. «J’ai pour objectif de faire mieux à chaque match, donc j’espère que le match de demain sera encore meilleur. J’ai confiance en ma qualité et en mes collègues (…) Je ne serai jamais un joueur timide, non. Mais il faut venir au Real Madrid avec humilité, car c’est une équipe qui a tout gagné et on ne peut pas y venir avec des exigences. Il y a un respect maximum et il faut travailler. Je ne me fixe pas d’objectifs. Si j’atteins 40 (buts), ce sera 40. Mais si c’est plus, alors ce sera plus.» Heureux dans la capitale espagnole, le Français vit sa nouvelle expérience à fond.

«Être ici est toujours un rêve. Chaque fois que j’ai l’opportunité de jouer ici, je suis heureux. Même quand je ne jouais pas bien, je l’étais. C’était ma faute, celle de personne d’autre. Et maintenant, je vais mieux. J’essaie d’apprendre la culture espagnole, un peu différente du français, mais j’y travaille. J’aime ma vie.» Débarrassé de nombreux soucis sportifs et extrasportifs, Mbappé voit la vie en rose, mais aussi en bleu, blanc et rouge. «Il ne se passe rien avec l’équipe nationale. La France est comme ça et je ne peux pas changer ce qui s’y passe. J’ai hâte d’y retourner en mars. Mon amour pour l’équipe nationale n’a pas changé. Mais pour l’instant, je ne pense qu’à Madrid et à pratiquer le meilleur football.» C’est son souhait le plus cher actuellement, lui qui veut gagner des titres et notamment la Champions League. «Le Clásico (en Supercoupe d’Espagne, ndlr) a été un très mauvais match, mais dans le football, il faut changer de mentalité très vite. Et maintenant, par exemple, nous pensons déjà à battre Salzbourg.» Avec un Kylian Mbappé plus motivé que jamais.