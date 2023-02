OL - Grenoble : la réaction à chaud de Maxence Caqueret

L’Olympique Lyonnais s’est imposé au Groupama Stadium face à Grenoble lors des quarts de finale de la Coupe de France (2-1). Quelques minutes après le coup de sifflet final, Maxence Caqueret s’est arrêté au micro du diffuseur de la rencontre pour donner son ressenti sur cette belle victoire. «On est très heureux . On avait comme objectif d’atteindre les demi-finales ce soir, c’est quelque chose de fait. Et en plus avec le public, c’est une belle communion à la fin de ce match donc on est très content» a confié milieu lyonnais.

Le joueur de 23 ans est ensuite revenu sur la physionomie de la rencontre et a reconnu que l’OL aurait dû tuer le match plus tôt au lieu de se faire peur en deuxième période. «On a fait une très bonne première mi-temps, très maitrisée. On est revenu en deuxième mi-temps, on avait, je pense, le ballon, mais on n’a pas su être dangereux pour marquer un but ou deux de plus, Et au contraire, on s’en ai pris un donc ce sont des choses qu’il va falloir corriger pour aller encore plus loin dans cette coupe» a conclu Maxence Caqueret. De bon augure pour la suite de la saison de l’OL.

