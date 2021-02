OM-PSG : M6 propose de diffuser le Clasico en clair !

Sans surprise, avec l’annonce du boycott de l’appel d’offres des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 par Canal+ et beIN Sports, la LFP ne s’attendait pas à des miracles. Et comme prévu, aucune des propositions formulées n’a atteint le prix de réserve. Un échec qui oblige désormais la Ligue à négocier de gré à gré avec les médias.

Une situation très compliquée qui n’en finit plus de relancer le débat : Mediapro continuera-t-il à diffuser la Ligue 1 gratuitement pendant longtemps ? Après avoir proposé de prendre le relais de la chaîne Téléfoot, le PDG du groupe M6, Nicolas de Tavernost, a réaffirmé que sa chaîne était disposée à diffuser le Clasico OM-PSG le dimanche 7 février prochain. « Après cet appel d’offres infructueux et afin de ne pas priver le public du match OM-PSG, M6 réitère sa proposition à la LFP de diffuser le match ce dimanche. »