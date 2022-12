Aston Villa, Argentine : Unai Emery va recadrer Emiliano Martinez

La suite après cette publicité

Présent, ce vendredi, en conférence de presse, Unai Emery en a profité pour revenir sur le sacre de l’Argentine lors du Mondial 2022 et plus particulièrement sur les prestations sportives et extra sportives de son gardien, Emiliano Martinez (30 ans). Au cœur de la polémique pour ses nombreux chambrages après le titre obtenu par l’Albiceleste, le dernier rempart d’Aston Villa risque, désormais, quelques remontrances de la part de son entraîneur en club.

« Nous sommes très fiers de lui, il a gagné la Coupe du Monde avec son équipe nationale. Il a été formidable, les fans d’Aston Villa doivent être fiers de lui. Il revient la semaine prochaine, mais maintenant il se repose après de grandes émotions et son gros travail. […] Quand vous ressentez une grosse émotion, c’est difficile de se contenir, mais je vais parler avec lui la semaine prochaine à propos des célébrations et du respect. Là, il est en équipe nationale, mais après il sera avec nous et cela sera notre responsabilité. On doit en parler », a ainsi lancé l’ancien coach du PSG.

