Aston Villa : les premiers mots de Marco Asensio

Marco Asenso a rejoint Aston Villa sous la forme d’un prêt, en provenance du Paris Saint-Germain. L’Espagnol a livré ses premiers mots au site officiel de son nouveau club.

La suite après cette publicité

« Je suis vraiment heureux de rejoindre Aston Villa. J’ai hâte de pouvoir contribuer à ce club, d’ajouter quelque chose à cette équipe avec enthousiasme et beaucoup d’enthousiasme. Unai est un entraîneur que je connais depuis un certain temps. Il a eu une belle carrière, c’est un entraîneur de haut niveau, il a joué un rôle clé dans ma venue ici en raison de son idée de la façon dont il veut jouer au football. J’adore ça, ça me convient parfaitement et c’est une personne vraiment importante pour laquelle je suis ici en ce moment », a-t-il déclaré.