PSG : Luis Enrique est totalement fan de son équipe

Présent en conférence de presse après la victoire du PSG face au Stade Brestois (3-1), Luis Enrique était aux anges. Face aux journalistes, le technicien espagnol en a ainsi profité pour saluer l’état d’esprit de ses troupes mais également des supporters… «Pour être sincère, ce que j’ai le plus aimé, c’est le Parc des Princes et mes 16 joueurs qui ont toujours essayé de récupérer le ballon. J’aime voir cette connexion entre le public et l’équipe». Relancé sur la progression du collectif parisien, l’ancien coach du Barça préférait insister sur la continuité du projet parisien, saluant une nouvelle fois le travail de Luis Campos lors du dernier mercato.

La suite après cette publicité

«La saison dernière, il y a eu un match contre Nice où j’ai vu un changement. Depuis ce match, je sens que nous sommes capables de contrôler les matches. Ce début de saison n’est que la continuité de la saison dernière. La finale de Coupe de France, contre Lyon, avait aussi été très bonne. J’aime penser que c’est une continuité et que l’équipe continue de s’améliorer. C’est aussi pour ça que ça ne servait à rien de recruter trop de joueurs à l’intersaison». Tous les voyants semblent donc au vert avant d’accueillir Girona, mercredi soir, dans le cadre de la première journée de Ligue des Champions.