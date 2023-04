Chelsea - Real Madrid : la réaction hilarante de Tchouameni et Camavinga

La suite après cette publicité

Comme à son habitude, le Real Madrid est en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Merengues sont allés s’imposer sur la pelouse de Chelsea sur le même score qu’au match aller (0-2, 4-0 score cumulé). Les Français de la Casa Blanca, Eduardo Camavinga et Aurelien Tchouameni, se sont confiés sur cette nouvelle qualification au micro du diffuseur de la rencontre. «Même si on a été bousculé de temps en temps. Notre ADN c’est de toujours continuer à tout donner. Ça s’est vu aujourd’hui et je pense que la deuxième mi-temps elle est très belle» a d’ailleurs voulu retenir l’ancien joueur de l’AS Monaco. Même son de cloche pour Eduardo Camavinga. «Les grands joueurs qu’on a ici sont habitués à jouer de grands matchs comme cela. Même si des fois c’est difficile comme en première mi-temps, on sait qu’en deuxième mi-temps tout peut bousculer donc le plus important c’est la victoire et nous on doute pas de nous même et comme on dit 'hasta la final’» a renchéri le milieu de terrain reconverti en latéral.

«C’est le meilleur club du monde donc forcément on s’attend à de la concurrence. Tous les joueurs qui sont ici ont les qualités pour faire partie du onze. Après le coach fait ses choix mais comme vous pouvez le voir on a un super état d’esprit, toute l’équipe pousse vers la même direction, pour gagner cette compétition. On le sent au quotidien. Quand on arrive au centre d’entraînement, la première chose qu’on voit c’est les Ligues des Champions donc forcément ça nous met dans le bain directement et on sait à quoi on doit s’attendre. Ça nous permet de tout donner à chaque fois» a conclu Aurélien Tchouameni avant d’avoir une petite phrase pour son partenaire : «Camavinga il est fort partout, il est fort partout (rires)». En toute détente, le latéral a encore une fois surenchéri. «Nan ce poste ne me plait toujours pas (rires). Le plus important c’est d’aider l’équipe et voila je le fais encore» a lancé Eduardo Camavinga. Tout va bien au Real Madrid.

