Chelsea : José Mourinho, favori… des bookmakers pour succéder à Mauricio Pochettino

Maresca, McKenna, Amorim, De Zerbi ou encore Thomas Frank… Ces dernières heures, les possibles successeurs à Mauricio Pochettino sur le banc de Chelsea se multiplient. Dans le même temps, The Standard fait une révélation déroutante, affirmant que José Mourinho, sans club depuis son départ de la Roma, a été pressenti pour un troisième séjour à Stamford Bridge. Tout du moins du côté des bookmakers.

La suite après cette publicité

Steve Freeth de bet365 a ainsi déclaré : «de 10h15 à 10h50 ce matin, tous les paris que nous avons pris sur le prochain manager de Chelsea étaient sur José Mourinho, ce qui va à l’encontre des rapports selon lesquels Chelsea voulait un manager jeune et dynamique». Quelques minutes plus tard, Mourinho est finalement devenu le troisième favori, derrière Maresca et McKenna, mais toujours devant Amorim, De Zerbi et Thomas Frank de Brentford.