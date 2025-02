PSG : Fabian Ruiz tresse des louanges à Senny Mayulu

Ce samedi, il a été le héros de la victoire du PSG à Toulouse. Critiqué par moment cette saison et parfois identifié comme étant le maillon faible du milieu de terrain du PSG, Fabian Ruiz a réalisé l’une de ses meilleures partitions de la saison. Unique buteur de la rencontre et précieux dans plusieurs domaines, c’est lui qui a dicté le rythme de son équipe sur le terrain. Aux côtés d’un jeune Senny Mayulu, Ruiz a parfaitement joué son rôle de mentor dans le milieu de terrain. Après la rencontre, l’Espagnol de 28 ans a même distribué les bons points au micro de DAZN et a salué la prestation de Mayulu :

«Nous savons que c’était une équipe dangereuse. Ca allait être difficle mais nous sommes passés par les côtés. On a voulu garder la possession. On a eu des occasions et on a pris la victoire que l’on est venus chercher. J’étais un peu plus derrière dernièrement, j’aime bien avoir le ballon, être important. Je suis content de jouer, je veux continuer, peu importe la position. Et aller chercher la victyoire. Senny est un très bon joueur. Il va beaucoup donner au PSG. Quand il joue, il est très bon, on diriat un vétéran.»