Liga : Valence arrache le nul contre l'Athletic Bilbao

Après la défaite surprise de l'Atlético de Madrid face à Alavés (0-1), la septième journée de Liga se poursuivait ce samedi à 16h15 avec une affiche de haut de tableau entre Valence (5e, 10 pts) et l'Athletic Bilbao (9e, 9 pts). À Mestalla, les Blanquinegros, sous la houlette de José Bordalás, sortaient d'une défaite frustrante face au Real Madrid de Karim Benzema (1-2) et pouvaient monter provisoirement sur le podium en cas de succès. De son côté, Bilbao réalisait un début de saison convaincant mais restait sur une contre-performance face au Rayo Vallecano (1-2) et voulait donc profiter de ce déplacement pour se relancer.

Dans une première période relativement équilibrée, les deux formations pêchaient dans la finition pour prendre l'avantage au score. Statistique parlante pour illustrer ce manque d'efficacité aux abords de la surface : un seul tir cadré, l'œuvre de Valence, sur les treize tentatives du premier acte. Malgré les situations les plus chaudes, à la pause, les Blanquinegros étaient dos à dos avec les coéquipiers d'Iker Muniain (0-0). Au retour des vestiaires, les partenaires de Daniel Wass accentuaient la pression et se montraient bien plus dangereux, trouvant même le poteau de Bilbao. Une énorme occasion que les hommes de José Bordalas allaient regretter quelques instants plus tard. Sur corner, Inigo Martinez s'élevait plus haut que tout le monde et trompait l'ancien portier du Barça Jasper Cillessen (0-1, 69e). Réduits à 10 en fin de match suite au carton rouge de Maximiliano Gomez (82e), les Blanquinegros parvenaient finalement à arracher le match nul au bout du temps additionnel par l'intermédiaire de Marcos André De Sousa (1-1, 90+4e). Un match nul (1-1) qui n'arrange personne. Bilbao remonte provisoirement à la 7e place avant de recevoir Alavés mais peut se sentir lésé par le scénario. De son côté, Valence (5e) marque le pas et manque l'occasion de grimper sur le podium avant un déplacement sur la pelouse de Cadix à l'occasion de la huitième journée de Liga.

