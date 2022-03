Stade Rennais : fin de saison pour Alfred Gomis ?

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais pourrait bien se passer des services de son gardien titulaire, Alfred Gomis (28 ans), jusqu'à la fin de la saison. La raison ? L'international sénégalais s'est blessé au doigt le week-end dernier lors de sa sortie ratée, qui a amené le second but de l'OL (victoire rennaise 4-2). Selon les informations de France Bleu Armorique, il souffre d'une fracture et doit observer entre 8 et 10 semaines d'arrêt.

Avec un tel délai de récupération, la saison de Gomis est terminée ou presque. Il ne sera pas du match retour cette semaine face à Leicester en 8e de finale de retour de Ligue Europa Conférence, remplacé par le jeune Dogan Alemdar (19 ans). Recruté l'été dernier 3,5 M€ auprès de Kayserispor, le Turc va pouvoir enchaîner, lui qui a disputé 6 matchs cette saison (5 en L1 et 1 en Coupe de France). L'autre gardien de l'effectif, Romain Salin, est lui aussi blessé.