La réponse cinglante de Pierre-Emerick Aubameyang à Toni Kroos

En début de semaine, Toni Kroos s’en était pris dans un podcast à Pierre-Emerick Aubameyang et Antoine Griezmann, en leur reprochant de ne pas être des modèles pour les enfants à cause de leurs célébrations. «Les célébrations d'Aubameyang, qui utilise les masques de Spiderman, ou encore d'Antoine Griezmann qui danse comme dans Fortnite... Je trouve tout ça ridicule et idiot. Ce n'est pas du tout un bon modèle pour les jeunes joueurs».

Une déclaration à laquelle n’a pas manqué de répondre l’attaquant des Gunners sur Twitter, lui qui a l’habitude d’utiliser des masques de Spiderman, Batman, ou encore de Black Panther. «Au fait, est-ce que ce Toni Kroos a des enfants ? Juste pour rappeler que je l'ai fait plusieurs fois pour mon fils et que je le referai. Je te souhaite d'avoir un jour des enfants pour les rendre heureux comme dans cette discussion avec cet élève de primaire. Et n'oublie pas, #MaskOn #StaySafe». Au tour d'Antoine Griezmann maintenant ?

By the way

Does this @ToniKroos have Kids?

Just to remember i did it for my son few Times and i will do it again

I wish you have Kids one day and make them happy like this Junior School pupils Talk 🙏🏽👊🏽 and don’t Forget #maskon #staysafe 🤡bis https://t.co/J4ZF1XGlsU