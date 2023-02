AS Monaco - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Un choc en guise de dernière répétition. Voilà ce qui attend le Paris Saint-Germain, ce samedi à 17 heures, à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Opposés à l’AS Monaco, quatrième avec 44 unités, les Parisiens tenteront de conforter leur première place avant de recevoir le Bayern Munich pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mardi 14 février. Un match très attendu avec des ambitions bien différentes de part et d’autre…

Avec 54 points au compteur, le club de la capitale occupe logiquement la première place du classement avec huit longueurs d’avance sur l’Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens mais veut, malgré tout, relever la tête. Balayée par la furia marseillaise et éliminée au stade des huitièmes de finale de la Coupe de France, la formation entraînée par Christophe Galtier aura, en effet, à cœur de redresser la barre après un début d’année 2023 plus que compliqué.

De son côté, l’AS Monaco, invaincu depuis sept journées en Ligue 1, veut enchaîner pour mettre un peu plus la pression sur l’OM et le RC Lens. Vainqueurs de Clermont (2-0) le week-end dernier, les Monégasques auront cependant fort à faire face à des Parisiens revanchards. Pour cette rencontre, les hommes de Philippe Clement, privés de Vanderson, blessé au genou, et Malang Sarr, touché à la hanche, devraient opter pour un 4-4-2. Devant Nübel, présent dans les buts, Aguilar, Disasi, Maripan et Henrique formeront la défense asémiste. Au milieu de terrain, Camara et Fofana composeront le double pivot aux côtés de Diatta et Golovin. Enfin, sur le front de l’attaque Ben Yedder pourrait débuter avec le jeune Ben Seghir.

En face, le Paris Saint-Germain sera privé de Kylian Mbappé, blessé à la cuisse et incertain pour le huitième de finale aller, mais également de Lionel Messi; touché aux ischios. Absent du groupe, Marco Verratti ne sera pas, non plus, du rendez-vous. Tout comme Nordi Mukiele. Ainsi, Christophe Galtier pourrait aligner un 4-4-2 losange où Donnarumma évoluera dans les cages. Devant l’Italien, Hakimi, annoncé incertain, devrait cependant bien être présent aux côtés de Marquinhos, Ramos et Bernat. Dans l’entrejeu, Ruiz, Zaïre-Emery et Pereira pourraient être associés. Enfin, en soutien du duo offensif composé de Neymar et Ekitike, Vitinha est pressenti pour débuter.

