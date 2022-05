Ligue 2 : Toulouse est sacré champion de France 2021-2022 !

C'est officiel. Grâce à sa victoire 2-1 ce samedi contre Nîmes, le Toulouse Football Club est assuré de finir en tête du Championnat à l'issue de la saison. Le club de la ville rose s'offre donc officiellement le titre de Champion de France 2021-2022 de l'antichambre du foot français. Une belle récompense pour les hommes de Philippe Montanier, qui ont survolé pendant quasiment toute l'année le championnat. Leaders avec désormais 8 points d'avance à une journée de la fin, ils ne pourront plus être rattrapés.

Ce titre vient conclure une très belle semaine du côté du Téfécé. Presque deux semaines auparavant, à Niort (2-0), les Toulousains avaient officiellement validé leur montée en Ligue 1 deux ans après avoir été relégués et un an après avoir échoué lors des barrages face au FC Nantes d'Antoine Kombouaré. Une juste récompense pour ce club qui s'est restructuré après sa relégation et qui a énormément misé sur une très bonne cellule de recrutement et un centre de formation compétant.

Troisième titre de l'histoire du club

Meilleure attaque et deuxième défense du championnat, les Violets ont rapidement éteint la concurrence cette saison même s'ils n'ont jamais pris le large au classement grâce à des concurrents qui ont longtemps tenu dans la course à la première place. Dans sa mission de montée en Ligue 1, l'ancien coach de la Real Sociedad ou de Rennes Philippe Montanier a pu compter sur des joueurs performants, à l'image du métronome Van den Boomen, auteur de 12 buts et 20 passes décisives en 36 matches cette saison ou encore du goleador anglais Rhys Healey, meilleur buteur de Ligue 2 avec 20 réalisations.

Ce titre de champion de Ligue 2 est le troisième de l'histoire de Toulouse, après ceux de 1982 et 2003. C'est aussi le troisième titre de l'histoire du club en général. La saison prochaine, les Pitchounes retrouveront donc la Ligue 1 et pourraient bien surprendre leur monde grâce à une nouvelle génération et une nouvelle politique du club plus ambitieuse et qualitative. Mais en attendant, il y a un titre de champion à aller célébrer pour les supporters.