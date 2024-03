Serie A : tombeur de Bologne, l’Inter Milan fait un pas de géant vers le titre

L’Inter Milan fait le plein de confiance avant de retrouver la Ligue des Champions ! En déplacement sur la pelouse de Bologne pour le compte de la 28e journée de Serie A, l’actuel leader du championnat italien entendait accentuer son avance en tête du classement. Pour y parvenir, la bande à Inzaghi devait écarter de sa route les Rossoblù, tombeurs de l’Atalanta Bergame la semaine passée et invaincus depuis le 14 janvier.

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 75 28 57 24 3 1 70 13 4 Bologne 51 28 16 14 9 5 41 25

Proche de concéder l’ouverture du score sur une tentative cadrée de Ferguson (34e), le club lombard s’est montré par la suite plus efficace que son opposant. En profitant d’une erreur défensive, Bisseck est venu tromper Skorupski d’une tête piquée et ainsi mettre son équipe sur les bons rails (0-1, 37e). Faisant le dos rond au retour des vestiaires, l’Inter a joué à se faire peur. Si Posch a manqué la balle de l’égalisation à la 49e minute, Zirkzee a quant à lui buté sur un Sommer toujours aussi décisif sur sa ligne (78e). Sous pression dans le dernier quart d’heure, la formation milanaise a trouvé les ressources pour résister au retour de son adversaire et accrocher les 3 points. Avec cette 10e victoire d’affilée en Serie A, l’Inter repousse provisoirement la Juventus Turin à 18 points et fait un pas de géant vers le titre. De bon augure avant son déplacement à Madrid dans le cadre de son 8e de finale retour de C1.