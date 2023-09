OM : le départ de Marcelino fait déjà des heureux

La suite après cette publicité

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe. Hier, en début d’après-midi, plusieurs médias français ont annoncé que Marcelino avait fait ses adieux à ses joueurs à l’entraînement. Même si le son de cloche a été un poil différent en Espagne, où on assurait qu’il n’avait pas annoncé son départ, l’avenir du coach ibérique est scellé. Au centre des critiques pour ses résultats, notamment après l’élimination lors du tour préliminaire de la Ligue des champions, ou encore le style de jeu de son équipe, il ne passera pas l’été.

Pablo Longoria et ses équipes, si bien sûr ils sont encore là puisque la presse espagnole indique que le président va démissionner, vont devoir trouver un nouvel homme fort capable de mener ce projet. Plusieurs pistes existaient déjà après le départ d’Igor Tudor en fin de saison dernière. Certaines pourraient donc être réactivées. Le départ de Marcelino, annoncé ce mercredi matin en Espagne et confirmé en France plus tard, va donc rebattre les cartes comme c’est le cas généralement quand un coach quitte son club. Il y aura des heureux comme des déçus. Azzedine Ounahi fait partie des joueurs qui ne regretteront pas, a priori, la perte du technicien ibérique.

Un nouveau départ pour Ounahi

En effet, le Marocain n’a pas été placé dans les meilleures dispositions pour exploiter au maximum son potentiel. Il a notamment été utilisé en tant que milieu gauche lors des trois premières rencontres du club cette saison. Malgré un but contre Reims, cela n’a pas été une idée de génie. Puis, le Lion de l’Atlas a disparu de la circulation, lui qui n’a donc plus joué depuis plus d’un mois. Son dernier match remonte au 15 août face au Panathinaïkos. Soutenu par de nombreux supporters, Ounahi a pris son mal en patience. Récemment, certaines rumeurs ont circulé concernant un départ cet hiver.

Avec la fin de l’ère Marcelino, l’ancien du SCO aura son mot à dire. Et il n’est pas le seul qui peut profiter du départ de l’Espagnol. Dans le secteur défensif, Leonardo Balerdi est dans le même cas. Titulaire le 9 août dernier face au Panathinaïkos, il a ensuite été suspendu face à Reims avant de revenir dans le onze le 18 août face à Metz (2-2). L’Argentin, qui n’a pas toujours fait l’unanimité, a pris place sur le banc ensuite puisque le duo Mbemba-Gigot était aligné par Marcelino. De retour dans le onze face à Toulouse, il est sorti après 54 minutes, touché.

Un départ qui ne fait pas les affaires des attaquants ?

Avec un nouvel entraîneur, il pourrait donc y avoir du nouveau concernant la charnière centrale. Cela déprendra aussi du système de jeu mis en place par l’heureux élu puisque l’OM évoluait jusqu’à présent en 4-4-2. Cela pourrait avoir un impact sur l’attaque olympienne. Sur les côtés, Amine Harit (6 apparitions dont 5 en tant que remplaçant) aura son mot à dire pour essayer de se faire une place dans le onze de départ. Devant, Marcelino jouait avec deux attaquants. Ces derniers matchs, il avait associé Pierre-Emerick Aubameyang à Vitinha.

Iliman Ndiaye, sorti du onze lors du dernier match, a aussi joué devant. Mais si le futur coach marseillais opte pour un autre système avec une seule pointe, il y aura des heureux et des déçus. D’ailleurs, cela ne fera pas les affaires des recrues, qui avaient été notamment séduites par le projet de jeu de Marcelino. On l’a compris, le prochain départ de l’entraîneur ibérique risque de changer bien des choses chez les pensionnaires de l’Orange Vélodrome.