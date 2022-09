Manuel Akanji débarque à Manchester City !

Cet été, Manchester City a vécu un sacré mercato. Les pensionnaires de l'Etihad Stadium ont frappé un joli coup en mettant la main sur le très courtisé Erling Haaland. Les Mancuniens se sont également renforcés à d'autres postes avec notamment Kalvin Philipps ou encore Sergio Gomez. Mais c'est surtout dans le sens des départs que les Skyblues ont fait parler. Raheem Sterling, Gabriel Jesus ou encore Oleskandr Zinchenko sont partis.

La suite après cette publicité

On pensait alors que le mercato serait calme, malgré l'intérêt du Barça et du PSG pour Bernardo Silva. Mardi, en conférence de presse, Pep Guardiola a assuré que le Portugais resterait et a botté en touche ensuite quand un journaliste lui a demandé si le mercato était terminé dans le sens des arrivées. Une question qui n'était pas anodine puisque quelques heures plus tard, la presse anglaise évoquait un intérêt des Citizens pour Manuel Akandji.

Akanji rejoint City

Une piste inattendue. Propriété du Borussia Dortmund, le défenseur suisse était surtout ciblé par l'Inter Milan depuis plusieurs semaines. Finalement, les Mancuniens ont décidé de passer à l'action pour s'attacher les services d'un joueur qui bénéficiait d'un bon de sortie de la part des Marsupiaux. Et ils ont fini par convaincre le BVB. Ce jeudi matin, les champions d'Angleterre ont annoncé le transfert de l'Helvète.

«Manchester City a finalisé la signature de Manuel Akanji du Borussia Dortmund. Le défenseur central de 27 ans arrive avec un contrat de cinq ans, qui le maintient au club jusqu'à l'été 2027». Un nouveau défi de taille pour Akanji, qui va donc découvrir la Premier League après des passages en Suisse et en Allemagne, où il a posé ses valises en 2018. Pep Guardiola va pouvoir compter sur lui pour jouer sur tous les tableaux et conquérir des titres.