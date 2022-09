L'Olympique de Marseille cède Duje Caleta-Car à Southampton !

La suite après cette publicité

Direction la Premier League pour Duje Caleta-Car ! À un an de la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille, le défenseur international croate (23 sélections, 1 but) a décidé de quitter le club olympien pour s'engager avec Southampton, actuel huitième du championnat anglais. Annoncé dans le viseur de formations turques, le joueur de 25 ans, poussé vers la sortie depuis plusieurs mercatos, va donc tenter de rebondir avec les Saints.

«Le Southampton Football Club est heureux d'annoncer qu'il a finalisé la signature du défenseur central international croate Duje Ćaleta-Car, dans l'attente d'un permis de travail et d'une autorisation internationale. Le joueur de 25 ans a signé un contrat de quatre ans en provenance de l'équipe française de Marseille, juste avant la date limite des transferts. Ćaleta-Car arrive à St Mary's après avoir fait 132 apparitions pour le club de Ligue 1, qu'il a rejoint en 2018, les aidant à terminer à la deuxième place la saison dernière.», précise, à ce titre, le communiqué du club anglais pour officialiser la nouvelle.

#SaintsFC is delighted to confirm the arrival of Croatia international defender Duje Ćaleta-Car on a four-year contract from @OM_Officiel 😇