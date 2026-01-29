Accord total Nice-Porto pour Terem Moffi

C’est la fin d’un feuilleton qui a animé les coulisses de l’OGC Nice ces dernières semaines. Comme pressenti, Terem Moffi (26 ans) ne portera plus le maillot des Aiglons cette saison. Selon nos informations, un accord total a été trouvé entre la direction niçoise et le FC Porto pour le prêt de l’ancien Lorientais. Une issue inéluctable pour le joueur, dont l’aventure niçoise avait pris une tournure dramatique le 30 novembre dernier. Suite à de vifs incidents avec les supporters niçois, le Super Eagle avait été placé en arrêt maladie, ne disputant plus la moindre minute depuis.

La suite après cette publicité

Son bilan cette saison restera donc famélique : 10 matchs et seulement 2 buts en Ligue 1. Si ce départ est un soulagement pour le Gym, c’est une opportunité en or pour l’ancien Lorientais de se relancer. Au Portugal dans un club historique du football européen, il ne part pas dans l’inconnu puisqu’il va évoluer sous les ordres de Francesco Farioli. L’entraîneur italien, parti chez les Dragons, connaît parfaitement son futur avant-centre. C’est sous sa direction, lors de la saison 2023-2024, que Moffi avait réalisé l’un de ses exercices les plus aboutis à Nice, inscrivant 11 buts en 30 matchs de championnat. Loin de la tension azuréenne, le Nigérian espère retrouver son efficacité et le sourire au Stade du Dragon.