Droits TV : John Textor remet une couche sur le conflit d’intérêt de Nasser Al-Khelaïfi

Après la défaite de l’OL contre le PSG au Groupama Stadium (2-3) en Ligue 1, John Textor est revenu en zone mixte sur l’affaire des droits TV et la bataille intense avec certains dirigeants de clubs dont Nasser Al-Khelaïfi :

«Je n’ai rien à voir avec cela. J’ai participé à cet appel très drôle à la télévision. Mon problème concerne la parité concurrentielle. Je vais laisser les gens qui ont été dans les médias français se battre. Moi, oui, c’est vrai, je suis probablement le seul propriétaire qui a bâti sa fortune en diffusant des matchs de football à travers le monde via le protocole IP. Je pense donc que j’ai quelque chose à ajouter au débat. Mais mon problème est la parité concurrentielle. Vous savez, ce n’est pas le moment de parler de ce sujet. C’était un grand match ce soir et vous savez que j’ai soulevé ces questions quant à savoir si oui ou non c’est approprié, mais il s’agit des joueurs quand un arrière droit marque deux buts. Il y a eu un début de match difficile et physiquement compliqué une sorte de difficile. Nous sommes sortis de la misère à la fin. Grand match de football, grands joueurs. Ce serait vraiment si vous parliez du match de ce soir. Nous nous inquiéterons de la politique plus tard»