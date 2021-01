Demarai Gray signe au Bayer Leverkusen

Alors que son contrat avec Leicester prenait fin en juin prochain et qu'il n'avait disputé qu'un seul match de Premier League avec les Foxes cette saison, Demarai Gray (24 ans) était à la recherche d'un nouveau challenge dès cet hiver, pour retrouver du temps de jeu. Un temps courtisé par l'Olympique de Marseille, l'ailier anglais s'est finalement engagé avec le Bayer Leverkusen jusqu'en 2022. Le club allemand, 4ème de Bundesliga, aurait débourser une somme équivalente à 3 millions d'euros selon Sky Sports.

Le joueur formé à Birmingham s'est dit heureux de rejoindre un club comme le Bayer Leverkusen. «C'est une une excellente occasion d'acquérir une nouvelle expérience dans un club très intéressant à l'étranger. J'ai vu le Bayer 04 attaquer, être agressif et techniquement exigeant en attaque et dicter le jeu par la possession. Je m'y adapte bien. Je peux et je veux me développer ici et réussir avec cette équipe attrayante.» a-t-il déclaré après avoir signé son contrat. Après Jadon Sancho et Jude Bellingham, un Anglais de plus en Bundesliga cette saison.