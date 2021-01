L'OM lance l'opération séduction pour accueillir Demarai Gray libre !

La suite après cette publicité

Créativité et audace. Pablo Longoria imaginait ainsi son travail pour mener à bien le mercato de l'Olympique de Marseille. Et gouverner, c'est prévoir. Alors, s'il s'active tous azimuts pour trouver à court terme un attaquant et des latéraux pour André Villas-Boas, le head of football marseillais pense aussi à moyen terme et prépare déjà la saison prochaine.

Ne sachant toujours pas s'il parviendra à conserver son champion du monde 2018 Florian Thauvin, l'Espagnol étudie des possibles pistes de repli. L'une d'elles mène à Demarai Gray (24 ans), comme nous vous en parlions déjà il y a quelques jours. Mais ce mercredi, le Daily Mail apporte une précision de taille. Si les Phocéens tentent le coup pour l'attaquant de Leicester, c'est en vue du mercato d'été.

Un coup à 0€

Le tabloïd anglais explique que Longoria et ses équipes échangent avec l'entourage de l'ancien international Espoirs anglais (26 sélections, 8 buts) pour tenter de trouver un accord pour qu'il débarque libre comme l'air cet été du côté de l'Orange Vélodrome (en échange d'une prime à la signature évidemment). Son contrat avec les Foxes expire en effet en juin 2021 et le natif de Birmingham est d'ores et déjà libre de discuter avec d'autres écuries.

L'OM tente donc d'en profiter et de prendre de vitesse la concurrence nombreuse sur ce dossier : Benfica, AS Monaco et Southampton notamment. Apparu à 2 reprises seulement cette saison toutes compétitions confondues, l'ailier, qui doit se contenter, comme Islam Slimani, d'apparitions avec les U23 de temps à autre pour le reste, patientera-t-il jusque-là ? Du côté de Marseille, on croise les doigts.