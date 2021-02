PL : Aston Villa fait replonger Arsenal

Battus par West Ham (3-1) et Wolverhampton (2-1) lors du match précédent, Aston Villa et Arsenal se devaient de réagir pour le compte de la 23e journée de Premier League. Un match très important puisque le perdant pouvait être décroché du bon peloton. Et Aston Villa n'a pas trainé avec l'ouverture du score précoce d'Ollie Watkins bien servi par Bertrand Traoré (2e). Létal, l'ancien joueur de Brentford a mis le club de Birmingham sur de bons rails.

La suite après cette publicité

Décevant, Arsenal n'a pas su inverser la dynamique malgré les entrées de Pierre-Emerick Aubameyang et Martin Odegaard en seconde période. Avec cette victoire 1-0, Aston Villa remonte à la huitième place et se retrouve à cinq points des places qualificatives en Ligue des Champions. Arsenal reste dixième et s'enlise dans le ventre mou.

Le classement de la Premier League