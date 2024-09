OM : Fabrizio Ravanelli vole à la rescousse d’Elye Wahi

La prestation d’Elye Wahi contre le Stade de Reims, le 25 août dernier, avait suscité énormément de critiques. L’international espoir (11 sélections) avait même été sifflé par une partie du stade Vélodrome, après ses quatre occasions manquées. Conscient que le nouvel attaquant olympien avait besoin de confiance, Fabrizio Ravanelli l’a rassuré après la rencontre, comme il l’a indiqué à La Provence, ce jeudi.

« Je lui ai dit qu’il devait oublier, travailler, rester tranquille. Ça va venir. Ça m’est arrivé et à tous les attaquants du monde aussi. Il ne faut pas seulement penser au but, mais à travailler pour l’équipe. Tout le monde est derrière lui et a confiance à 100% », a expliqué le conseiller de Pablo Longoria.