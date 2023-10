L’Atlético de Madrid se frotte les mains pour João Félix

La suite après cette publicité

Voilà une affaire qui semble convenir à tout le monde. Un gros mois après le début de son prêt au FC Barcelone, João Félix a retrouvé le sourire. Il est titulaire dans l’esprit de Xavi, qui lui offre beaucoup de liberté sur le terrain, et enchaîne les solides prestations. En 7 apparitions toutes compétitions confondues, le Portugais compte déjà 3 buts et 2 passes décisives. Il n’en fallait pas plus pour alimenter les premières rumeurs pour poursuivre l’aventure en Catalogne après ce prêt, qui ne comprend pas d’option d’achat.

Voilà qui a contraint Xavi a calmé le jeu, bien conscient des limites financières de son Barça. «Il est beaucoup trop tôt pour en parler, il est prêté. Cela peut prendre plusieurs tournures. Nous sommes ravis de lui. Et il en profite. Cancelo aussi. J’espère qu’ils vont rester sur cette bonne voie, et ensuite nous verrons. Nous parlons d’hypothèses à long terme, il reste neuf mois. Nous déciderons en temps voulu. C’est bientôt. Il est impensable de décider quoi que ce soit maintenant», rappelait l’entraîneur le 23 septembre dernier.

L’Atlético imagine déjà une vente record de João Félix

Si le Barça profite actuellement des talents du milieu offensif, rien ne dit qu’il restera sur la durée. En revanche, ses prestations arrangent bien son club d’origine, l’Atlético. En échec sous Diego Simeone, avec qui le courant ne passait plus depuis des mois, le joueur de 23 ans a allongé une nouvelle fois son contrat (jusqu’en 2029) avant de filer à Barcelone. S’il brille ailleurs que sous ses couleurs, la direction colchonera est ravie malgré tout. Elle pourra le revendre plus cher en fin de saison, lui qui a tout de même coûté 127 M€ en 2019.

Il n’y avait pourtant pas grand monde cet été pour se l’offrir. Seul un club saoudien a proposé un prêt payant de 15 M€ d’après AS. Cette destination ne convenait ni au joueur, ni à l’Atlético qui craignait une baisse de la valeur du Portugais dans un championnat mineur. Désormais, le club de la capitale se met à rêver des potentielles offres qui arriveront sans doute l’été prochain. Le média évoque un prix de départ aux alentours des 80 M€, ce qui était encore inespéré il y a un mois. Décidément, le football va parfois très vite.