CAN

CAN 2025 : le tableau des 8es de finale

Par Maxime Barbaud
1 min.
Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations @Maxppp

Les 8es de finale de la CAN 2025 se précisent. Après la 3e journée du Groupe D qui a vu le Sénégal et la République Démocratique du Congo cogner respectivement le Bénin et le Botswana (3-0 à chaque fois), on en sait un peu plus sur la suite de la compétition. 1ers de leur poule, les Lions de la Teranga affronteront le 3e du groupe E (le Burkina Faso, le Soudan ou la Guinée Equatoriale), tandis que les Léopards auront fort à faire contre l’Algérie.

Plus tôt dans la soirée, deux premiers 8es de finale avaient été dévoilés avec les affrontements entre la Tunisie et le Mali, puis entre le Maroc et la Tanzanie. L’Égypte jouera quant à elle face au Bénin, alors que le Nigeria défiera le 3e du groupe F, à choisir entre le Cameroun, la Côté d’Ivoire et le Mozambique. Le premier de cette poule devra jouer face au 2e du groupe E. Enfin, l’Afrique du Sud rencontrera le 2e du groupe F.

Le programme des 8es de finale :

  • Sénégal contre Troisième groupe E (samedi 3 janvier, 17h)
  • Mali contre Tunisie (samedi 3 janvier, 20h)
  • Égypte contre Bénin (lundi 5 janvier, 17h)
  • Premier groupe F contre Deuxième groupe E (mardi 6 janvier, 20h)
  • Afrique du Sud contre Deuxième groupe F (dimanche 4 janvier, 20h)
  • Maroc contre Tanzanie (dimanche 4 janvier, 17h)
  • Nigeria contre Troisième groupe F (lundi 5 janvier, 20h)
  • Algérie contre RD Congo (mardi 6 janvier, 17h)
Pub. le - MAJ le
