Liverpool : Dominik Szoboszlai rêve du Real Madrid

Arrivé du côté de Liverpool il y a plus de deux saisons maintenant, Dominik Szoboszlai s’est imposé comme un indéboulonnable du milieu de terrain des Reds. Cette saison encore, il enchaîne les bonnes prestations dans le cœur du jeu de la formation d’Arne Slot. Et du haut de ses 25 ans, il est déjà considéré comme un leader de vestiaire. Alors forcément, un profil comme ça attire l’œil et on pourrait peut-être le voir un jour évoluer du côté du Real Madrid.

Dans un entretien accordé au média qatari Winwin, le sélectionneur hongrois Marco Rossi a expliqué que Szoboszlai rêvait de jouer à la Casa Blanca. « Grâce à la relation très étroite et directe que j’entretiens avec Dominik Szoboszlai depuis son enfance, le Real Madrid a toujours été son rêve. Dès ses débuts dans le football, Dominik n’avait qu’un seul rêve : jouer pour le Real Madrid. Je ne sais pas s’il sera en mesure de franchir cette étape, car la décision dépend de lui et aussi de son club. L’idée qui vous anime constamment est de réaliser votre rêve et d’en faire une réalité. À mon avis, c’est la seule et unique pensée qui puisse guider Dominik. Cependant, je n’exclus absolument pas la possibilité qu’il reste à Liverpool et prolonge son contrat, d’autant plus qu’il est très apprécié au sein du club. C’est un joueur essentiel pour Liverpool, et Liverpool est l’un des plus grands clubs du monde. »