FC Lorient - PSG : les notes du match

Vainqueur de l'OL et du LOSC, le FC Lorient étonne en ce début de saison et joue actuellement les premières places du Championnat. Mais après une série de trois matches sans victoire, les Bretons affrontaient le Paris Saint-Germain, pour vraiment juger leur niveau actuel. En l'absence de Messi, Ekitike accompagnait le duo Mbappé-Neymar, et l'absence de l'Argentin se faisait rapidement sentir. Auteurs d'un bon début de match, Lorient aurait pu surprendre son adversaire, mais une première frappe de Le Fée fuyait le cadre (8e). Et derrière, sur une erreur de Mvogo, Ekitike pouvait récupérer et servir Neymar, qui ouvrait le score (1-0, 9e). Un début de match frustrant pour les Merlus, qui ont perdu leur gardien, en plus d'avoir encaissé un but rapidement. On aurait alors pu croire qu'ils s'écrouleraient, mais les Orange et Noir n'ont pas cédé face aux salves parisiennes (28e, 31e, 44e).

La suite après cette publicité

Après la pause, les hommes de Régis Le Bris avaient retrouvé de la ressource et sur une première offensive, Moffi lâchait une lourde frappe devant Donnarumma pour égaliser (1-1, 58e). Dans un Moustoir en feu, Moffi était à la réception d'une belle percée de Le Bris, mais voyait sa frappe s'écraser sur la transversale, qui a sauvé le PSG d'une défaite (57e). Sans solution face à un bloc bien regroupé, le PSG a finalement été sauvé par une tête de Danilo, seul sur un corner (2-1, 81e), et s'imposait finalement avant de recevoir Auxerre. Lorient, 4e après ce revers, ne gagne toujours pas, après un match pourtant maitrisé face à un adversaire de prestige. Les Merlus iront à Strasbourg la semaine prochaine, pour la dernière journée avant la longue trêve internationale et le Mondial 2022.

L'homme du match : Neymar (7,5) : de retour dans le cœur du jeu après sa suspension en Ligue des champions, le numéro 10 est d'abord mis en échec par Mvogo (7e) avant de contrer sa relance et l'éliminer pour trouver le chemin des filets dans la foulée (9e). Toujours aussi disponible pour toucher des ballons, le Brésilien a su déstabiliser la défense adverse par ses dribbles, mais les actions n'étaient pas concrétisées. Remuant, il a gardé le même rythme au retour de la pause, même si Lorient, reculé, fermait bien les petits espaces. Son pied droit s'illustrait en fin de match sur corner pour trouver Danilo et s'offrir ainsi une 9e passe décisive cette saison. L'homme du résultat sous le soleil breton.

FC Lorient

Mvogo (non noté) : le portier suisse est idéalement rentré dans son match avec premier ballon bien capté (2e) puis un arrêt du pied gauche sur Neymar à bout portant (7e). Avant de faire une terrible erreur devant le Brésilien, qui contre sa passe avant de faire servir par Ekitiké, coûtant un but à son équipe et une blessure malheureuse pour lui. Remplacé par Mannone (13e, 5,5). Pour son premier match avec Lorient, le gardien italien s'est bien interposé devant une tête de Sergio Ramos (28e) puis Mbappé (33e). Assez tranquille par la suite jusqu'au deuxième but du PSG, une tête de Danilo sur un corner de Neymar (81e) ou il ne peut que constater les dégâts.

Kalulu (5) : le latéral droit a eu du travail avec Mendes, Mbappé et souvent Neymar sur son côté. Enorme sauvetage devant sa ligne empêchant Ekitiké (44e) d'aggraver le score. Plus en vue défensivement au retour des vestiaires car Nuno Mendes était positionné quasiment à son niveau.

Laporte 15 (6) : le pressing de Ekitike et de l'attaque parisienne l'aura gêné par séquence. Le défenseur central français a bien stoppé Neymar en lui subtilisant le ballon, non pas loin de son but (38e). Il a été relativement solide défensivement, très concentré avec Talbi. A complètement effacé Ekitike en seconde période.

Talbi (6) : l'international tunisien a fait de bonnes relances avec précision. Il était relativement bien placé avec une bonne lecture de jeu. Sa grande taille (1,90m) lui a permis d'avoir du répondant dans le duel aérien sur coups de pied arrêtés. Ses bonnes anticipations ont freiné la progression du jeu parisien.

Le Goff (5,5) : l'offensif capitaine Merlu du jour a évidemment beaucoup défendu, sans être inintéressant dans son couloir gauche lors des phases offensives. Sert parfaitement Ponceau en retrait qui loupe le cadre (39e). Une qualité de centre au-dessus de la moyenne. Protagoniste important dans l'égalisation de son équipe (53e), un jeu à trois avec Le Fée et Moffi.

Le Fée (7) : le métronome de milieu de terrain de Lorient s'est mis en avant avec une frappe cadrée un peu écrasée sur Donnarumma (8e). Fer de lance, le numéro 10 merlu est revenu très bas chercher des ballons pour construire le jeu de son équipe, en perdant quelques ballons. Magnifique passe décisive pour Moffi (53e) dans le bon espace après un excellent appel de son coéquipier. Il a été absolument partout des deux côtés du terrain au Moustoir cet après-midi, faisant parfaitement le liant entre sa défense et ses attaquants.

Innocent (5,5) : dans un double pivot avec le Fée, il a été assez complémentaire avec ce dernier, en compensant ses mouvements. Gros volume de jeu du Nigérian de 26 ans, avec très peu de mauvaises transmissions. Son carton jaune pris (65e) témoigne de son impact physique aujourd'hui, ne voulant pas laisser Neymar se retourner. Remplacé par Koné (86e).

Ponceau (5) : une jolie technique, néanmoins quelques remises imprécises cet après-midi occasionnant des ballons perdus (12). Placé juste derrière Moffi pour distiller des ballons, le jeune français de 21 ans a servi Moffi en profondeur quand il le pouvait tout en créant des situations autour de lui. Remplacé par Aouchiche (73e).

Le Bris (4,5) : le neveu de son coach aura couru, fait les efforts, coller sa ligne. On l'a néanmoins peu vu, surtout en première période. Au retour des vestiaires, le jeune joueur de 20 ans a bien failli être décisif en servant intelligemment Moffi (57e), qui a touché le montant de Donnarumma. Remplacé par Diarra (73e).

Ouattara (5) : l'ailier burkinabè a beaucoup défendu mais a également contribué assez positivement offensivement avec sa patte gauche. Son activité était intéressante malgré quelques maladresses et des pertes de balles. Son volume de jeu est à souligner, car, toujours en mouvement, il a récupéré pas moins de 7 ballons tout de même.

Moffi (7) : placé en pointe de l'attaque lorientaise, Terem Moffi a bien usé de son corps avec de la puissance et du jeu en remise. Le Nigérian a tenté d'exister au mieux aujourd'hui avec sa vitesse en contre-attaque et en profondeur, il se fait reprendre par Marquinhos, qui l'a contré (26e). Auteur de l'égalisation de sa formation avec une frappe puissante du gauche, trompant Donnarumma, après une belle combinaison avec Le Goff et Le Fée (53e). Il a touché la barre quelques minutes après (57e) avec un joli service de Le Bris.

Paris Saint-Germain