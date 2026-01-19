Menu Rechercher
Commenter
CAN

CAN 2025 : Yehvann Diouf parade avec la médaille… et la serviette !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Yehvann Diouf est le gardien de but du Stade de Reims @Maxppp

Le Sénégal a remporté la CAN 2025 après une finale chaotique face au Maroc, qui a débouché sur des scènes hallucinantes. L’un des points chauds de la rencontre aura été le but d’Édouard Mendy, avec sa serviette que les Marocains ont tenté de dérober tout au long de la rencontre. C’est finalement le remplaçant Yehvann Diouf qui s’est posté à côté des cages pour défendre le bout de tissu, dont Mendy ser servait pour s’essuyer la tête et les gants.

OGC Nice
Yehvann sur Instagram après le sacre du Sénégal 👀🥇
Sur Instagram, à l’issue de la rencontre, Yehvann Diouf, qui évolue à l’OGC Nice, a posté fièrement une photo de lui, avec la médaille du vainqueur et la précieuse serviette. « J’ai été tout aussi surpris que vous quand j’ai vu qu’on a essayé de les prendre. On avait vu avec le Nigeria déjà qu’à chaque fois qu’il y avait les serviettes qui étaient mises, en général, les stadiers passaient derrière pour les récupérer. Je ne sais pas pourquoi ils l’ont fait, mais je trouve que ce n’était pas fair-play, en tout cas de leur part », avait-il déclaré après la rencontre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (55)
