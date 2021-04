OL : Juninho met la pression sur ses joueurs avant le match à Monaco

Après avoir été éliminé de la Coupe de France par l'AS Monaco, l'Olympique Lyonnais a perdu un match très important dimanche contre le LOSC en Ligue 1. Une nouvelle fois opposés au club du Rocher dimanche soir, cette fois-ci en championnat, les Gones n'auront pas le droit à l'erreur, eux qui sont à quatre points de l'ASM au classement. Avant cette rencontre au Stade Louis-II, le directeur sportif Juninho a bien fait comprendre qu'il ne fallait pas que les joueurs se ratent.

«Il faut toujours jouer pour gagner. C'est différent maintenant parque qu'on est à quatre points de Monaco. Pendant une semaine, on a perdu pas mal d'opportunités de disputer le titre mais on ne va rien lâcher. Si on bat Monaco, on revient à un point et il restera trois matches à jouer. Le plus important, c'est de gagner. On a perdu les deux derniers matches, il ne faut pas perdre une troisième fois. Il faut se remobiliser pour bien jouer et gagner ce match dimanche», a déclaré le Brésilien à OLTV.