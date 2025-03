LdN : Pedri rend hommage à un coéquipier après la qualification de l’Espagne

Véritable poumon du milieu de terrain espagnol, Pedri a encore rendu une excellente copie face aux Pays-Bas lors du match retour entre les deux équipes en quart de finale de Ligue des Nations. Entré en jeu en fin de rencontre, il a dynamité l’entrejeu néerlandais par sa technique, et n’a pas tremblé une seule seconde au moment d’inscrire le penalty de la gagne. Pourtant, c’est vers un autre de ses coéquipiers qu’il s’est tourné au moment de ressasser le succès.

La suite après cette publicité

«C’est déjà agréable de pouvoir jouer avec ce maillot, alors marquer le dernier penalty devant ces supporters… Ca n’aurait pas été possible sans Unai. Nous sommes contents d’être passés», a résumé Pedri après la rencontre. En effet, le gardien de Bilbao Unai Simon a été impérial, passant proche de sortir les tentatives de Van Dijk et Noa Lang, avant de repousser celle de Donyell Malen. En demi-finale, les Espagnols retrouveront les Bleus, eux aussi vainqueur au bout des tirs au but.