PSG : les 4 raisons qui ont poussé Xavi Simons à lâcher le PSV

La suite après cette publicité

Il n’était même pas 10h du matin hier quand le PSV a lâché une véritable bombe sur ses réseaux sociaux. «Xavi Simons quittera immédiatement le camp d’entraînement pour effectuer un transfert vers le Paris Saint Germain. L’attaquant de vingt ans est arrivé au PSV l’année dernière et est devenu un pion important dans l’équipe de Ruud van Nistelrooy » La nouvelle a pris tout le monde par surprise, car personne ne s’attendait vraiment à voir le milieu offensif de 20 ans claquer la porte du Philipps Stadion après une saison 2022/2023 si réussie (22 buts, 12 passes décisives en 48 matches, toutes compétitions confondues). C’est donc logiquement un vrai coup de massue que s’est pris le club batave, d’autant qu’il voyait grand pour Simons.

Le PSV voulait faire de Xavi Simons le joueur le mieux payé de l’histoire du club et avait tout misé cet été sur une campagne de recrutement basée sur une prolongation du milieu. Enfin, même si cela n’engage à rien (Lionel Messi a bien fait la promotion des nouveaux maillots du PSG), mais Xavi Simons avait fait la présentation des nouveaux maillots du club. Le voir retourner au PSG en a donc déçu plus d’un. Mais pourquoi un tel choix, alors que Paris s’apprête déjà à l’envoyer ailleurs (au RB Leipzig) ? Le Telegraaf explique que quatre raisons sont à l’origine de cette décision.

À lire

Le PSG prêt à envoyer du lourd pour Harry Kane

Un Simons très ambitieux

Tout d’abord, le PSV ne pouvait pas suivre le PSG financièrement, même si les Bataves étaient prêts à faire de gros efforts. Deuxièmement, le joueur veut jouer les premiers rôles en Ligue des Champions. Or le PSV doit passer par un tour préliminaire et ces dernières années, ça ne lui a pas réussi. Ensuite, contrairement aux rumeurs qui étaient sorties, le départ de Ruud van Nistelrooy a également joué en défaveur du PSV. Le joueur avait noué une belle relation avec son ancien coach qui avait tout fait pour le convaincre de rester. Son départ soudain a donc été mal vécu. Et ce n’est pas vraiment Peter Bosz, qui a remplacé RVN, qui a su le convaincre.

La suite après cette publicité

Enfin, lorsqu’il est rentré au pays pour relancer une carrière au ralenti, le meneur de jeu a formé son propre staff d’entraîneurs pour travailler en dehors des entraînements au PSV. Il a consacré beaucoup de temps à son développement. Une reprise en main que Xavi ne voyait pas suffisamment chez ses coéquipiers et qui a fini par le faire douter. En clair, Simons ne se voyait pas rester dans un championnat qui l’a certes relancé, mais qui ne collait plus avec ses nouvelles aspirations.