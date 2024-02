Real Madrid : le retour de Vinicius Junior à Valence met l’Espagne en état d’alerte

C’est une affaire dont on se serait bien passé, cela va sans dire. Le 21 mai dernier, lors d’un duel entre Valence et Real Madrid à Mestalla, Vinícius Júnior avait été victime de cris et d’insultes racistes. Une affaire qui avait, logiquement, fait un énorme tollé, en Espagne mais aussi à l’international, frôlant l’incident diplomatique entre le Brésil et l’Espagne. La FIFA s’était aussi emparée de l’affaire, tout comme la justice espagnole, qui avait condamné trois supporters du club local. Le Valence CF avait pour sa part écopé d’une sanction de cinq matchs à huis clos partiel.

Valence a préparé le terrain

Ce week-end, le Real Madrid et Vinícius Júnior seront de retour à Mestalla, pour la première fois depuis ces tristes incidents. Et forcément, la rencontre sera suivie de très près. De l’autre côté des Pyrénées, on sent d’ailleurs déjà la tension monter, et ce même si toutes les parties impliquées espèrent que tout se passera bien et qu’aucun incident ne sera à déplorer. Valence a par exemple interdit l’accès au stade aux équipes de production de Netflix, alors que la plateforme tourne actuellement un documentaire sur la vedette brésilienne.

Il faut dire que du côté de Valence, on l’a très mauvaise depuis quelques mois. La direction comme les fans du club de la Méditerrannée estiment avoir été victimes d’un traitement injuste. De la part des médias principalement, qu’ils accusent d’avoir donné une mauvaise image au club à cause du comportement de quelques supporters. « Ce fut un cas isolé en plus de 100 ans d’histoire », explique le club à AS. Surtout que, toujours d’un point de vue valencian, le club a pris des mesures drastiques envers les supporters en question, bannis de stade à vie. Les Ches ont ainsi prohibé l’accès à Netflix car ils ont peur que les images qui seront tournées puissent être utilisées à mauvais escient. Une façon de se protéger, alors que Valence prépare, depuis des mois déjà, ce retour de Vinícius Júnior sur ses terres.

Le rôle des médias pointé du doigt

Le club à la chauve-souris a ainsi lancé plusieurs initiatives ces derniers mois pour éduquer et faire prendre conscience aux fans la gravité de sujets liés aux discriminations, à la xénophobie ou à l’homophobie, en plus d’avoir demandé à ses supporters d’avoir un comportement exemplaire pour faire honneur au club. La direction de Valence sait qu’elle a très gros à perdre ce samedi au moindre incident… Du côté de Madrid, on reste plutôt discret pour l’instant, mais on sait que le club présidé par Florentino Pérez montera au créneau et fera tout ce qui sera en son pouvoir pour défendre son joueur en cas de nouveaux incidents à Mestalla.

Alors que tout est fait pour apaiser les tensions et que la rencontre se déroule dans un climat plus ou moins pacifique, beaucoup redoutent le rôle des médias dans cette histoire. Les fans ont ainsi peur que le traitement médiatique des prochains jours ne rajoute de l’huile sur le feu, et ne veulent pas que ce match serve de règlement de compte entre médias madrilènes et médias valencians, qui ont régulièrement chargé leurs homologues madrilènes tout comme ils ont aussi critiqué l’attitude provocatrice - selon eux - du joueur brésilien. Rendez-vous samedi soir, en espérant que tout se passe bien…