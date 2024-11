AC Milan : l’étonnante disparition de Divock Origi

Héros de la campagne de Ligue des Champions 2019 où il s’est offert un doublé en demi-finale contre le FC Barcelone (4-0) et a marqué en finale contre Tottenham (2-0), Divock Origi (29 ans) joue désormais du côté de l’AC Milan. Arrivé libre à l’été 2022, l’attaquant belge de 29 ans n’a disputé que 36 matches pour 2 buts et 1 offrande. Prêté la saison dernière à Nottingham Forest, il n’entre pas du tout dans les plans de Paulo Fonseca.

Jamais utilisé avec le Diavolo, il n’a plus joué avec l’AC Milan depuis 18 mois, soit le 28 mai 2023 contre la Juventus. Zlatan Ibrahimovic avait d’ailleurs confirmé qu’il ne serait pas dans l’équipe première : «Divock Origi et Fodé Ballo-Touré ne font pas partie de nos plans. Ils feront partie de l’équipe de jeunes car ils ne font pas partie de notre projet.» Comme le rapporte le Daily Mail, Divock Origi qui dispose d’un salaire annuel d’environ 3,5 millions d’euros annuel et qui a encore deux ans de contrat dispose du deuxième salaire de l’effectif derrière Rafael Leao.