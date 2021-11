PSG : la réaction de Sergio Ramos après la victoire face à l'ASSE

La suite après cette publicité

Après la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne (3-1), ce dimanche, le défenseur central espagnol Sergio Ramos a confié sa joie pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs : «je suis très content, c'était deux mois très durs, revenir jouer et aider l'équipe c'est quelque chose très positif. On prend trois points, on revient avec une victoire, c'est très positif de pouvoir aider l'équipe. C'est un retour très positif. Quand l'adversaire se retrouve à dix c'est plus facile pour nous. On a pu les presser et multiplier les occasions, leur gardien en a sorti pas mal.»

Une première titularisation depuis son arrivée libre de tout contrat l'été dernier. L'international aux 180 sélections (23 buts) s'est également livré sur sa relation avec son nouveau coéquipier et autrefois rival en Espagne, Lionel Messi : «je vais pas vous expliquer qui est Leo Messi, on sait ce qu'il peut apporter à l'équipe. On est dans un processus où l'on essaie de se connaître. On a besoin de temps pour se connaître, s'appréhender et donner le meilleur de nous mêmes.»