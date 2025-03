Liverpool : altercation entre Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold à l’entraînement ?

Ce mardi, Liverpool joue l’un des matches les plus importants de sa saison sur sa pelouse face au PSG. Après avoir réalisé le hold-up parfait lors de la manche aller en allant s’imposer au Parc des Princes (0-1), les Reds devront montrer un meilleur visage à Anfield ce mardi soir. Pour y parvenir, les hommes d’Arne Slot auront besoin d’un grand Mohamed Salah. Emprunté lors du match aller, l’Égyptien, auteur d’une saison époustouflante, devra faire beaucoup mieux face à ses supporters ce soir.

La suite après cette publicité

En attendant, des images d’une altercation avec Trent Alexander-Arnold à l’entraînement ont fuité sur les réseaux sociaux. Séparés par leurs coéquipiers, les deux hommes semblaient entre colère et sarcasme, jetant un flou sur la véracité de cette embrouille. Alors que l’attaquant semblait être plus blagueur, le défenseur anglais semblait totalement sérieux et prêt à en découdre avec son coéquipier. Selon les médias locaux, il s’agissait d’une simple blague entre les deux hommes, adeptes de ce genre de chamailleries entre eux. On vous laisse en juger par vous-même.