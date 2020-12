Manchester City - OM : les compositions sont tombées

Pour la sixième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, Manchester City reçoit l'Olympique de Marseille. Éliminés, les Phocéens peuvent toutefois être reversés en Ligue Europa s'ils font un meilleur résultat et que l'Olympiakos qui joue dans le même temps face au FC Porto. A domicile, Manchester City s'organise dans un 4-3-3 avec Zack Steffen comme dernier rempart derrière Kyle Walker, Eric Garcia, Aymeric Laporte et Nathan Aké. Aligné en sentinelle, Fernandinho est accompagné par Bernardo Silva et Ilkay Gündogan dans l'entrejeu. Ferran Torres, Riyad Mahrez et Phil Foden se retrouvent en attaque.

De son côté, l'Olympique de Marseille opte pour un 4-3-3 avec Steve Mandanda dans les cages. Il peut compter sur Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo en défense. Le milieu de terrain est constitué de Morgan Sanson, Pape Gueye et Boubacar Kamara. Seul en pointe, Valère Germain est accompagné par Florian Thauvin et Dimitri Payet.

Les compositions :

Manchester City : Steffen - Walker, Garcia, Laporte, Aké - Silva, Fernandinho, Gündogan - Torres, Mahrez, Foden

Olympique de Marseille : Mandanda - Sakai, Gonzalez, Balerdi, Nagatomo - Sanson, Kamara, Gueye - Thauvin, Germain, Payet