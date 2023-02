Ligue Europa : le nouveau cauchemar du FC Barcelone

La suite après cette publicité

Les années se suivent et se ressemblent pour le FC Barcelone en coupes d’Europe. Après la Roma en 2018, Liverpool en 2019 et le PSG en 2020 avec Messi, puis les éliminations sans l’Argentin en phase de groupes de Ligue des Champions en 2021 et 2022, le club catalan s’évertue désormais à se faire éliminer de la Ligue Europa, alors qu’il vise la victoire finale. Un an après la désillusion contre l’Eintracht au Nou Camp, c’est cette fois à Old Trafford (défaite 2-1) que les rêves se sont envolés.

«Un autre cauchemar pour la collection» titre Sport dans son résumé de la rencontre, affirmant que «la scène européenne a remis les plans du Barça à une place qui lui correspond aujourd’hui», comprendre une élimination dès les barrages de C3. Pourtant tout avait bien débuté avec ce penalty transformé par Robert Lewandowski (18e). Le break aurait même pu être fait avant la pause. Les Culés ont laissé passer leur chance car MU a retourné la situation lors de la seconde période avec des buts signés Fred (47e) et Antony (73e).

L’Espagne n’est pas tendre avec le Barça

«Barcelone a perdu pied dès que Manchester United s’est réveillé», envoie AS ce matin, évoquant lui aussi «l’éternel cauchemar européen.» Le Barça tombe avec honneur à Old Trafford tempère Mundo Deportivo. «Le Théâtre des Rêves fut un autre cauchemar continental, sans s’effondrer, mais cela reste une déception. Il reste la Liga et la Coupe du Roi. C’est un Barça encore tendre pour les grandes soirées européennes. Ça vient mais ce n’est pas encore revenu» reconnaît le média catalan.

Il va falloir en effet vite se reconcentrer sur la suite et la fin de la saison, ce que n’a pas manqué de souligner Xavi en conférence de presse après la rencontre. «Maintenant, il est temps de se concentrer sur le championnat et la coupe. Le côté positif, c’est que nous avons un match dimanche et ensuite une demi-finale de coupe.» Tout n’est pas à jeter cette année au Barça, qui devrait remporter la Liga pour la première fois depuis 2019, mais avec un recrutement pareil, le club s’attendait probablement à beaucoup mieux…