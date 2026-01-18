Antonio Cassano détruit le niveau de la Ligue 1

Antonio Cassano n’a pas ménagé la Ligue 1 lors de son passage sur Viral Sport TV, diffusée sur Twitch. L’ancien international italien a fustigé le niveau du championnat français en affirmant : « sans le PSG et Nasser al-Khelaïfi, la Ligue 1 peut se comparer au championnat algérien, tunisien ou même suédois ». Cassano en a profité pour défendre Roberto De Zerbi, critiqué ces derniers temps, et dénoncer ce qu’il considère comme un manque de compréhension du football français.

L’attaquant, passé par le Real Madrid, l’AS Rome et l’Inter Milan, a également attaqué deux consultants français : « quand Christophe Dugarry parle de Roberto De Zerbi, il n’a probablement jamais vu ses matchs. Lui et Jérôme Rothen sont deux incompétents, à l’état pur. Dugarry et Rothen, vous ne comprenez rien. » Il a ajouté à propos de Rothen : « il a toujours été moyen et on a bien vu quand il est venu en Italie », soulignant son scepticisme envers leur analyse du football. Le message est passé…