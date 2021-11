Cristiano Ronaldo comparé à Michael Jordan par Ole Gunnar Solskjær

La suite après cette publicité

Déterminant encore en Ligue des Champions avec un doublé contre l'Atalanta (2-2) qui a permis d'arracher le match nul, Cristiano Ronaldo est déterminant pour Manchester United. L'attaquant portugais qui compte 5 réalisations dans la compétition a été félicité après la rencontre par son coach Ole Gunnar Solskjær. Impressionné par la performance de sa star, le Norvégien s'est fendu d'une comparaison afin de montrer l'impact de son joueur dans l'effectif mancunien.

«Bien sûr, Cristiano est un leader dans le groupe, mais c'est ce qu'il fait, il marque des buts. Nous ne sommes pas contents d'avoir concédé deux buts, mais il offre ces moments et je suis sûr que les Chicago Bulls n'ont pas été dérangés non plus d'avoir Michael Jordan», a concédé en conférence de presse Ole Gunnar Solskjær. Si Cristiano Ronaldo est précieux, Manchester United n'est pas encore tiré d'affaire malgré sa première place du groupe (avec autant de points que Villarreal) puisque l'Atalanta reste à deux points et la bataille sera rude lors des deux dernières journées.