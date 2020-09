Man Utd : Ole Gunnar Solskjaer se prononce sur le mercato

Le mercato touche bientôt à sa fin. Pour beaucoup de clubs, il est encore temps de vendre et/ou d'acheter des joueurs. Interrogé à ce sujet ce vendredi matin en conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United, a donné le ton pour la dernière ligne droite du marché des transferts estival 2020. Ses propos sont relayés par le Manchester Evening News.

«Comme je l’ai dit tant de fois, je suis très confiant en mes joueurs et si quelque chose devait se passer, nous vous tiendrons au courant. Dans le football, on ne peut pas trop prédire mais pour moi, nous travaillons simplement à l’amélioration de l'équipe. Je me concentre uniquement sur le jeu, je ne peux pas penser autrement. Ensuite, nous pourrons reparler de ce sujet.» Concernant l'avenir de Chris Smalling, il a précisé : «différentes choses peuvent arriver. Nous devons attendre et voir ce qu'il se passera pour Chris (Smalling) quand le mercato sera fini.»