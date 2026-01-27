Bundesliga
Jonas Omlin débarque au Bayer Leverkusen
Ancien joueur de Montpellier entre 2002 et 2023, le portier suisse Jonas Omlin (32 ans) avait pris le chemin du Borussia Mönchengladbach. Une expérience assez décevante au final puisque malgré des débuts intéressants, ses blessures et ses prestations déclinantes l’ont fait passer derrière Moritz Nicolas dans la hiérarchie.
Bayer 04 Leverkusen @bayer04fussball – 09:00
🧤 #Bayer04 hat den Schweizer Torhüter Jonas Omlin von @borussia Mönchengladbach auf Leihbasis verpflichtet.Voir sur X
Schön, dass du da bist, Jonas! 🤗
Cherchant un concurrent à Mark Flekken sur cette fin de saison, le Bayer Leverkusen a saisi l’opportunité et lui a proposé un prêt jusqu’à la fin de l’exercice. «Le Bayer 04 a signé le gardien de but suisse Jonas Omlin en provenance de Mönchengladbach en prêt. C’est formidable de t’avoir ici, Jonas», a annoncé le club allemand dans un communiqué.
